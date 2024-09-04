日加息疑慮未消　市場震蕩難休

日本通脹上升的壓力增加，央行未來還可能有加息行動。（大公報） 中評社香港9月4日電／大公報報導，正當市場憧憬美國本月減息之際，日本央行表明仍然有繼續加息的可能，對近期從低位反彈的美歐日股市，猶如潑下一盆冷水。國際貨幣基金組織（IMF）經濟學家發出警告，日本通脹預期持續增強，還有加息的空間，隨時掀起新一波市場震蕩。



雖然近周美股狂炒減息，三大指數從低位強勁反彈，但投資者仍然對後市有戒心，股神巴菲特、英偉達創辦人黃仁勳等減持股份行動未停。目前市場普遍認為聯儲局本月開啟減息大門已無懸念，奇怪的是，利率期貨顯示，本月減息0.25厘機率約70%，可見美國貨幣政策走向存在不確定性。正如財政司司長陳茂波早前在網志中表示，美息何時下調及回落幅度，仍需小心評估。言下之意，美息走勢未明，環球資產價格持續受壓。



美國正醞釀減息，日本方面，市場預期續收緊貨幣政策，支撐圓匯上升，近期日圓兌美元續強，套息交易拆倉未止。雖然日本年內兩次加息，曾引發美歐日股市大冧，但日本央行行長植田和男強調，如果經濟及通脹符合預期，不會改變貨幣政策正常化進程。



圓匯升勢持續 套息拆倉未止



植田和男言論意味有可能繼續加息，近日日圓兌美元在144至146水平拉鋸，似乎強勢未盡，不排除突破140大關，使借入日圓平錢的套息交易拆倉，掀起股市沽貨套現潮。



其實，日本經濟低迷，加息壓力卻有增無減。通脹預期逐步增強，是加息的壓力來源。日本7月消費物價指數按年升幅達2.8%，大米價上升17.2%，為20年來最大升幅。由於今年高溫天氣，影響日本大米收成，加上地震預警，民間出現囤積大米情況，同時旅客大增，大米消耗量上升，造成供應緊張，部分商店更要實施限購。目前日本大米價格處於11年最高水平，米價升勢未止，通脹升溫，將促使日本央行在經濟不景之下加息。IMF經濟學家亦警告日本通脹上升壓力增加，還有加息空間。

