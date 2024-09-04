00後女孩方菁積極投身中非貿易

方菁（左一）與非洲合作夥伴們在公司會議室。受訪者供圖。（圖源：海外網） 中評社北京9月4日電／據海外網報導，00後女孩方菁是一家非洲電商公司的創始人。她從零開始，用智慧和拼勁在非洲創業。



投身外貿



去年3月，方菁辭去了自己在國內一家互聯網公司的工作，做出了一個大膽的決定——到非洲加納創業。



“其實，我覺得是性格使然。”在談到辭職創業的原因時，方菁說。方菁是一個絕對的“行動派”，從離職到做出創業的決定，再到選定創業的方向，前後不過1個月的時間。“在互聯網公司工作，需要經常關注各種行業的市場趨勢，這也讓我清楚地知道，在當時，外貿領域是一個創業的‘風口’。”



現實的困難總比想象中更複雜。在外貿行業，方菁也是初出茅廬的新人，想幹這一行，既需要充分調動自己手中的資源，又要瞭解行業運作的流程，還得清楚客戶的需求和喜好。



為了盡快摸清行業的“門道”，方菁找到自己的一位經營中非跨境貨代公司的表姐，跟著她學習經營的技巧。“所有的流程對我來說都是陌生的，像挑選貨物、對接物流這種看似很簡單的事情，其實都有講究。”



方菁回想起第一次做市場調研時，為了挑選一批客戶訂購的美甲產品，她在琳琅滿目的貨櫃前不知所措，而富有經驗的表姐卻能侃侃而談：“非洲的消費者偏愛形狀稍尖的、杏仁形的美甲，而這種梯形的往往並不暢銷。”而在選擇物流方式時，不同品類的貨物用什麼樣的包裝、如何根據訂單的數量和緩急程度選擇最具性價比的貨運手段等問題，都是做生意時需要慎重考慮的。



在表姐的公司裡，方菁主動承擔起“客服”的工作，每天與客戶溝通，幫助他們在國內的電商批發平台尋找合適的產品。就這樣，雖然每單衹有幾十元的利潤，卻也憑借著數量的優勢賺到了不錯的收入。正因為有這樣的經歷，方菁漸漸地瞭解了非洲市場的需求和喜好，也積累了一些自己的客戶。

