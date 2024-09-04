對華加征關稅是美國自私自利的“政治作秀”

（圖源：人民日報） 中評社北京9月4日電／據人民日報編譯中國日報社論，伴隨著美國大選日益臨近，通過加征關稅展現對華強硬或許是華盛頓政客們收割選票的重要手段。但美國國內對此眾多的反對之聲也已證明，從對華加征關稅中受益的只能是少數。



正是因為這一點，美國貿易代表辦公室日前宣布，將再次推遲公布對中國製造的電動汽車、電池、半導體和太陽能電池等大幅提高關稅的最終決定。



以美國《1974年貿易法》301條款為依據，美國貿易代表辦公室此前對中國發起了調查，並稱將通過調查來裁定中國“涉及技術轉讓、知識產權和創新相關的行為、政策與做法是否存在不合理、不公正以及歧視”。



拜登政府5月宣布，將把對中國電動汽車徵收的關稅從原先的25%提高至100%，把對中國半導體和太陽能電池徵收的關稅提高至50%，並對鋰離子電池和包括鋼鐵等在內的“戰略性貨物”徵收25%的關稅，以保護美國企業免受所謂“中國產能過剩”的衝擊。



根據美國白宮方面最初計劃，新關稅政策本應於8月1日生效，但美國貿易代表辦公室7月30日宣布，新關稅政策或推遲至9月實施，並稱其需要“更多時間”來研究來自業界的1100多條公眾意見。



該機構設定8月31日為宣布關稅計劃的新截止日期，但根據8月30日其發言人的表態，這一截止日期將再度推遲。發言人稱目前美國貿易代表辦公室“正在繼續就擬議的修改做出最終決定”，並表示“將在未來幾天內公布最終決定”。



對於加征關稅的計劃，擔憂與反對之聲不絕於耳，美國眾多業界人士甚至一些國會成員也都持不歡迎態度。對關稅持批評意見的人們指出，對依賴從中國進口商品的美國企業而言，關稅實際上造成了更大的成本負擔，而這影響了這些企業的盈利能力、競爭力以及向消費者提供負擔得起的產品的能力。

