中評社香港9月4日電／大公報報導，據祥益地產總裁汪敦敬分析說，香港經濟正面臨嚴峻考驗，很多有實力的企業都出現了財務上的問題，而特區政府因為賣地停頓，同樣出現了財政赤字。筆者認為要想辦法解決，港人應該如何自處？特區政府又可以做什麼？我們應該如何配合中央政策？



筆者覺得港人應該要找回原有的自信，中央政府推出了不少扶持政策“幫到手”，港人首先要回應“愛拚搏”的價值觀。近二十年來，香港年輕人追求Work Life Balance，這些是新時代下的硬道理，但是的確需要平衡現實和效率，我們偏偏失去了過去的效率和拚搏精神。



眼前是中美爭端四起，打仗最重要是“前線”有堅強的意志。筆者認為，港人的最新使命是兼顧Work Life Balance情形之下，回復高效率競爭力。如果失去競爭力，其實什麼都會失去。雖然外界高唱美國的金融系統如何厲害、如何令人屈服，但是筆者以小市民的角度去看，覺得國家已準備好了“三寶”去面對這場考驗。



首先是低通脹。近年的低通脹不單令到市民免受物價上升的煎熬，更加令到我們的投資和存款更容易得到盈利。特別是投資客近兩年熱衷於定期存款，除了因為香港聯繫匯率的優勢，令到銀行用美債產品去支付港元定期存款的利息，更加重要的是，低通脹配合到中國經濟增長的新常態，這是西方國家沒有的優勢。



其次是低泡沫。我們一直有為市場去泡沫，香港股市是遠低於正常PE（市盈率），樓市就算下跌亦容易出現收租回報率的上升，在價值上得到補償。

