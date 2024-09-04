熱帶風暴“摩羯”侵襲菲律賓致兩人喪生

9月2日，人們在菲律賓黎刹省積水的街道上通行。（圖源：新華社） 中評社北京9月4日電／據新華社報導，熱帶風暴“摩羯”1日晚起侵襲菲律賓，引發暴雨和泥石流，截至2日已造成兩人身亡、10人受傷。受此次極端天氣影響，菲律賓多架次國內航班被取消，該國東部和中部港口航船暫停運營。