67年來首次　福士汽車擬關閉德國車廠

德國福士汽車廠的員工正在生產線上工作。（圖源：路透社） 中評社北京9月4日電／據大公報綜合法新社、《華爾街日報》報導，德國最大的汽車企業福士（Volkswagen，也譯“大眾”）2日表示，準備關閉在德國的汽車工廠和零部件工廠，甚至進一步裁員，以削減成本。福士成立67年來從未關閉德國本土車廠，堪稱史無前例，預計會對朔爾茨政府進一步構成打擊。



福士在內部備忘錄表示，由於成本不斷增加影響利潤，加上面對來自歐洲和中國汽車製造商的競爭，使集團經營面臨“特別嚴峻的挑戰”，在當前情況下，不能再排除關閉汽車製造廠和零件廠。福士去年宣布一項規模達100億歐元的“瘦身”計劃，通過裁員和凍結招聘，借此削減成本。但是，福士表示，由於今年8月公布的結果令人失望，公司利潤仍下滑，目前須採取進一步措施。



福士是德國龍頭企業之一，以往從未做出在國內關廠的決定，工會和政府官員對此大為震驚。福士行政總裁奧博穆說：“歐洲汽車產業處於要求很高且非常嚴峻的情勢……經濟環境變得更艱難，新的競爭對手正進入歐洲市場。”他還說，德國“在競爭力方面更為落後”，“我們作為一家公司，此刻必須採取果斷行動”。



不過，福士關閉工廠將面對不少阻力，因為集團自1994年與當地工會達成就業穩定協議，規定到2029年前，不得在德國裁員。德國最大的工會批評，福士削減成本措施短視且具有危險性，對上述關廠計劃表示強烈反對。



大眾汽車考慮關閉德國工廠，折射出德國汽車工業的轉型困境。此舉令各界更加關注德國總理朔爾茨在國內經濟近月陷入困境後，將如何應對。歐盟對中國進口電動車加征反補貼關稅，福士表明反對，引發貿易衝突升級。