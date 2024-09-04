富權：民眾黨避過黨內權鬥，黨團將“報復”？

中評社香港9月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：民眾黨避過黨內權鬥，黨團實施“報復”行動？以下為文章內容。



民眾黨主席柯文哲（已宣布請假三個月）在經歷了六十九個小時的被檢調機構搜索問訊及聲請羈押的攻防大戰後，獲台北地方法院無保飭回，這讓民眾黨人和“小草”們鬆了一口氣。但也不能高興得太早，因為台北地院的裁決是可以抗告的，而事實上台北地檢署也加緊了對已經羈押的沈慶京、彭振聲的訊問，獲取可以對羈押柯文哲發揮“一劍封喉”效果的資證，於昨午提起抗告。而依鄭文燦是“三進兩出”地最後被法院裁決羈押禁見，陳水扁也是“三進兩出”，最後還被判刑的司法實踐看，柯文哲即使是逃得了“京華城案”，也將難以從其他幾個大案中完全脫身。不過，由於台灣地區的刑事訴訟程序時程較長，往往是控辯雙方長時間地纏鬥，而且在柯文哲尚未終身定讞之前仍然具有參加各項公職選舉的政治權利，因而柯文哲必然會充分“逆用”此“良機”，效仿當年的民進黨大打“悲情牌”，反而能夠繼續凝聚支持者的向心力。



而且，柯文哲前日的“無保飭回”，在客觀上就消解了民眾黨內可能的分裂。



因為在柯文哲被聲押期間，可能是黨內部分人真的有此意圖，也可能是要“趁佢病，攞佢命”的民眾黨外政治勢力煽風點火，有說是民眾黨將要推舉“代理主席”，而“目標人物”是黃國昌、林富男。但黃國昌不是中央委員，並已經與柯文哲達成“不參與黨務”的共識，林富男雖然是中央委員，符合黨章“中央委員互選代理主席”的規定，但在黨內的號召力不足，而且也不是“立委”。因而是中央委員的黃珊珊就有條件“脫穎而出”。但問題是黃珊珊已經因為“政治獻金案”而被中評會裁決“停權”。因而處於“群龍無首”狀態。而從黨內運作尤其是在柯文哲被捕後宣布成立中央緊急應變小組、主導北檢場外抗爭，搶占發言權的表現看，黃國昌儼然已經成為“地下黨主席”。只是礙於黨章規定而未能確定。這就要看柯文哲是否會以“老子黨”的影響力給予“默認”。



但柯文哲在獲得北院“無保請回”後，直接到黃珊珊的家中過夜。這就等於是在民眾黨的“代理主席”之爭中，發出“叫卡”的“肢體語言”：黃國昌並非是柯文哲心目中的“代理主席”人選；而黃珊珊因為已經停止黨權也不能行使中央委員的權利參與“代理主席”的互選。因而柯文哲雖然已經“請假”，但仍然是黨主席。而且也因為柯文哲的獲釋而使得黃國昌主導的中央緊急應變小組失去繼續存在的正當性，因而自然消散。



在此情況下，似乎民眾黨高層有了避免柯文哲“大權旁落”甚至分裂的“補救”默契，採取“兩條腿走路”的策略。一方面柯文哲仍然“請假”，暫離黨務專心面對司法調查；另一方面“立法院”黨團會將戰場拉回“國會”，繼續與國民黨進行策略性合作，嚴厲狙擊民進黨當局的各項法案尤其是“迫害柯文哲”的機關的財政預算，以作“報復”。另外，也將會提出可以爭取民心及制肘民進黨當局的法案，繼續維繫民眾黨的形象和信心，並從“一人政黨”的陰影中走出來。

