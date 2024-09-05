浙非貿易額今年上半年突破278億美元

浙江省人民政府外事辦公室副主任陳江風（中評社 海涵攝） 中評社北京9月5日電（記者 海涵）2024年中非合作論壇峰會新聞中心9月4日舉行吹風會，介紹浙江對非交流合作的情況。浙江省人民政府外事辦公室副主任陳江風介紹，浙江在推動對非合作取得一系列新進展、新成效：



首先，雙方人員往來日益頻繁。浙江已經與非洲國家（地區）建立了31對友城關係，實現省市縣三級友城全覆蓋。



二是經貿合作成果豐碩。2023年，浙非貿易額達到539億美元，浙江對非投資備案額達到46億美元，均居全國各省（自治區、直轄市）前列。今年上半年，雙方實現貿易額278.8億美元，同比增長3%。其中，從非洲進口55.5億美元，同比增長12.9%。浙非產業合作逐漸從勞動密集型向中高端製造、數字經濟、跨境電商等領域深度延伸。



三是人文交流不斷深化。浙江20多所高校與非洲高校建立了校際合作關係，先後在喀麥隆、莫桑比克、坦桑尼亞、南非等國家建立了8所孔子學院，累計為非洲培養各類漢語人才12萬人。積極吸引非洲學生來浙江學習，目前在浙江高校學習的非洲學生達6500多人。組織開展援非職業培訓，為160多家非洲企業培訓2800多人。中非經貿和文化論壇成為對非交流合作的重要平台。



四是醫療合作持續拓展。浙江連續55年派出援非醫療隊，支援馬里、中非和納米比亞等國家，僅2022至2023年，累計派出醫療援助隊員110人次，為受援國民眾提供醫療服務18.38萬人次。除在駐點醫院工作外，浙江省援非醫療隊深入受援國偏遠地區開展巡診、義診活動，為當地缺醫少藥的貧苦患者提供治療和藥品；並在非積極傳播中醫文化，主辦各類學術交流會議15場、組織醫學培訓70餘次，推動受援國醫療能力水平提升。



