朱重烈：金華對非貿易額年均增長12.1%

浙江省金華市委書記朱重烈（中評社 海涵攝） 中評社北京9月5日電（記者 海涵）2024年中非合作論壇峰會新聞中心9月4日舉行吹風會，介紹浙江對非交流合作的情況。浙江省金華市委書記朱重烈介紹說，2014年到2023年，金華對非貿易額累計達到7402.7億元，年均增長12.1%。特別是2023年，金華實現對非貿易額1168.5億元，增長了18.4%，對非貿易額首次超千億元大關。



朱重烈介紹，今年3月份，他率團飛赴非洲進行了考察，特意去看了金華企業家在盧旺達、坦桑尼亞投資設立的工廠，“工廠機聲隆隆，產銷兩旺。在工廠上班的非洲工人很開心地告訴我，‘中國的企業既幫助了我們就業，也讓我們交到了一批好朋友’。”



朱重烈談及金華對非貿易情況，他說，2014年到2023年，金華對非貿易額累計達到7402.7億元，年均增長12.1%。特別是2023年，金華實現對非貿易額1168.5億元，增長了18.4%，對非貿易額首次超千億元大關。其中，對非出口的份額穩定保持在全國8%以上。今年1－7月，金華對非進出口額繼續保持兩位數的增長，特別是進口實現了23%的高增長。



“非洲的堅果、油籽、羊毛等農產品也深受金華老百姓的歡迎。”朱重烈介紹。截至目前，金華全市從事對非跨境貿易的企業超1萬家，非洲在金華註冊企業近2000家，有3萬多金華籍商人常年在非洲經商，每年有近8萬人次非洲朋友到金華來工作和生活。



朱重烈表示，著眼非洲工業化的巨大潛力和農業現代化的現實需求，我們積極引導金華企業走出去發展，持續深化投資產能基建等領域的多領域深層次的合作，累計在非洲設立境外投資企業和機構55家，全面探索中非產工貿一體化的合作模式。在坦桑尼亞，由金華企業家投資建設的中坦工業園區，占地面積10平方公里，建成後將容納350多家企業入駐，可以帶動當地10萬人就業。

