日本今年夏季為何缺米？

中評社香港9月4日電／日經新聞報導，進入8月後，日本的超市等零售店的白米和包裝米飯的購買量增至往年的1.5倍。由於擔心缺貨，很多消費者忙於搶購。在混亂的背後，存在抑制供給、優先維持米價的日本傳統農業政策。可以說現在正是日本重新審視政策的好時機。



日本經濟新聞分析了收集日本全國超市等銷售信息的日經POS(銷售時點信息系統)的數據。從粳米和包裝米的購買數量來看，與2023年的平均值相比，今年8月的第1周和第2周分別增加了4～5成。



在日本發佈南海海溝地震臨時信息(大地震警報)和發生颱風的8月，需求急劇增加，消費者之間出現了大量採購。



此外，從東京圈和近畿地區來看，與8月第1周相比，第2周增長率有所放緩，可能是部分地區出現了想買也買不到的情況。



日本供應白米減少的原因是去年的酷暑，出現了米粒白濁等高溫熱害。由於全球變暖，今後也存在同樣的風險，但日本全國稻米種植面積中耐高溫品種的比例2023年僅為14.7%。



白米根據品種的不同，需要水的時期也不同。新潟縣以“越光”為中心，對水進行管理的地區很多。有些地方按慣例決定向田間灌溉或停水的時間，僅憑個別農戶的判斷很難改變品種。



日本今年白米供需平衡亮起了黃燈。白米批發商回顧稱，“年初以後，開始意識到白米出乎意料地少”。在批發商之間交易過剩白米的批發交易(現貨)中，出售的白米減少，交易價格自4月以來居高不下。



一些依賴現貨交易的藥妝店和超市日趨難以採購。在這些店裡買白米的消費者流向了其他量販店，缺貨情況蔓延。



截至2024年6月底，民間庫存量為156萬噸，比上年減少21%，創出開始統計的1999年以來的最低水平，但日本政府並未採取特別對策。



日本宮城大學的名譽教授大泉一貫對農林水產省對釋放儲備白米持消極態度提出質疑，認為“僅通過展示對儲備白米的靈活運用姿態，就有望消除庫存不均和實現流通順暢化”。



日本白米價格不斷上漲。根據日經Nowcast每日物價指數，以粳米為中心的“穀類”價格在8月28日同比超過了40%。這是217個品類中增長最快的。



2024年的新米價格也很高。JA集團向農戶支付的預估價在主產地新潟和北海道等地，比前一年上漲了20～40%。雖然白米價格的上漲在短期內有助於提高農民的收入，但也會加速消費者遠離白米。如果陷入需求減少導致抑制生產的惡性循環，日本的糧食供應基礎將變得薄弱。



再加上不斷出現的極端天氣和俄羅斯入侵烏克蘭等地緣政治風險，世界各國糧食價格都出現上漲。糧食穩定的確保是世界各國的重要課題。



如今，日本的白米政策仍然把穩定白米價格放在第一位，抑制生產的政策成為核心。2024年度，日本為水稻種植戶轉種小麥、大豆和飼料用白米等之際發放補貼，列入了約3000億日元的預算。



如果將重點放在增加願意種植水稻的農業從業者上，將實現農戶收入的提高和供給能力的確保。日本農林水產省的分析顯示，規模越大的農戶生產效率越高。從白米的生產成本來看，0.5～1.0公頃為每60公斤超過2萬日元，而15～20公頃則為1萬日元多，降至一半。



日本白米的國內需求10年間減少了1成，但如果將目光投向海外，還可以開拓新的需求。2024年上半年(1～6月)的白米出口額比上年同期增長3成。日本此次白米缺貨還受到以歷史最高速度增加的入境遊客的餐飲需求增加影響。



預計到9～10月日本各地新米上市時，白米短缺問題將得到緩解，但如果慢性供應能力持續低迷，明年夏季有可能再次發生混亂。可以說日本有關白米的政策目前正是轉捩點。