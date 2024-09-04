習近平同尼日利亞總統提努布會談

9月3日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席中非合作論壇北京峰會並進行國事訪問的尼日利亞總統提努布舉行會談。（圖：新華社） 中評社北京9月4日電／據新華社消息，9月3日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席中非合作論壇北京峰會並進行國事訪問的尼日利亞總統提努布舉行會談。兩國元首宣布，將中尼關係提升為全面戰略夥伴關係。



習近平指出，尼日利亞是具有重要影響的非洲大國，擁有巨大人口規模和發展潛力。建交半個多世紀以來，中尼始終相互尊重、平等相待，走出一條聯合自強、合作共贏之路。近年來，兩國在中非合作論壇框架內共同實施了一大批示範性、戰略性合作項目。中國正在進一步全面深化改革、推進中國式現代化，這將為中尼關係發展帶來更多機遇。雙方要以高質量合作攜手實現各自現代化，推動中尼關係實現新的更大發展。



習近平強調，雙方要增進戰略互信，堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。要加強發展戰略對接，形成優勢互補、互利共贏的務實合作新格局，推動基礎設施、能源礦產同產業聯動融合發展，打造數字經濟、新能源等新的合作增長點。希望尼方保護在尼中方人員和項目安全。要加強人文交流，增進相互認知。中方支持尼方打擊恐怖主義、維護地區穩定，在國際和地區事務中發揮更大作用，願同尼方加強多邊協調配合，共同維護發展中國家利益。



習近平指出，中非合作論壇不僅是推進中非務實合作的有效機制，也是南南合作的一面旗幟。中方願以此次論壇北京峰會為契機，總結中非友好歷史經驗，推動構建高水平中非命運共同體，為新時代中非關係發展注入新動能。

