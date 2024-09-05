台胞來到愛人家鄉創業種檸檬　帶動農村經濟

台胞遊中傑接受記者採訪（中評社 段曉魯攝） 中評社廣安9月6日電（記者 段曉魯）9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。昨日上午兩岸媒體人來到廣安，參觀台資企業農豐農業開發有限公司，並瞭解台灣同胞遊中傑如何來到愛人家鄉創業，帶動農村經濟發展。



廣安市台資企業廣安市農豐農業開發有限責任公司成立於2008年6月，主要從事優質檸檬、水果育苗、種植及銷售、農產品加工，農產品進出口等業務，是廣安市市級農業產業化龍頭企業。



廣安市農豐農業開發有限責任公司董事長游中傑說，在九幾年回到大陸發展，最開始是在廣州做工廠。因愛人家鄉在廣安，自己也常來這邊，發現這邊雜草叢生，很多良田，並決定要從事農業的生意，租下1000多畝地，開始種植檸檬。隨著檸檬產量和品質越做越好，現如今公司的固定資產已達3126萬元，年創利稅200多萬元。自己的成功也得意於當地政府的支持，不需顧慮其他，只要種好檸檬就行。



據瞭解，廣安農豐農業開發有限公司還積極參與本地脫貧攻堅和鄉村振興。在公司的帶動下，廣安區白馬鄉白馬村、石河村及周邊村700多戶農戶開始種植檸檬，帶領當地村民走上了共同富裕的道路。