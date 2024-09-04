希臘漢學中心正式揭牌運營

中評社北京9月4日電／據新華社報導，希臘漢學中心日前在科孚島正式揭牌運營，將開展漢學與中國研究領域的人才培養。



希臘漢學中心由北京語言大學和希臘愛奧尼亞大學聯合建設，天津古籍出版社專項基金支持。這是希臘首家由中希兩國高校聯合設立的漢學研究中心，中心將培養漢學和中國研究領域的學士、碩士、博士及博士後。此外，漢學中心還將開設文化遺產與安全研究碩士項目，為中國及歐盟國家文化遺產領域培養高水平人才。



愛奧尼亞大學校長安德烈亞斯·弗洛羅斯在揭牌儀式上表示，該中心的建立見證了希中兩國學術合作的顯著成果，彰顯了希中兩國迫切希望深化合作的共同願望。



北京語言大學世界漢學中心主任、漢學與中國學學院院長徐寶鋒致辭時說，希臘漢學中心是促進中國與希臘、東南歐和東地中海地區在漢學和中國研究領域開展學術合作的橋梁和平台，將進一步推動希臘漢學與中國學研究深入發展，為相關學術可持續發展提供資源。



中國駐希臘大使肖軍正在致辭中表示，希臘漢學中心的成立不僅是中希學術交流和人文合作的重要里程碑，更是中希兩國在深化文化交流、促進文明互鑒方面邁出的堅實步伐。這一舉措對加強兩個偉大文明之間的相互瞭解和理解，推動雙方在人文領域深入合作具有深遠意義。