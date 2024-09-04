烏克蘭諸多部長向議會提交辭呈

中評社香港9月4日電／烏克蘭議會議長魯斯蘭·斯特凡丘克宣布，外交部長德米特羅·庫列巴向議會提交辭職信。



TRT消息，斯特凡蘇克在其社交媒體賬戶上發表聲明稱，他們收到了庫列巴部長的辭職信，並表示將在下一次大會會議上對辭職進行評估。



斯特凡丘克在夜間發布的另一則帖子中表示，烏克蘭副總理兼臨時被占領土重返社會部長伊琳娜·韋列什丘克和負責歐洲和歐洲大西洋一體化事務的副總理奧爾哈·斯特凡尼什娜也向議會提交了辭職申請。



昨天，烏克蘭戰略工業部長亞歷山大·卡梅辛、司法部長丹尼斯·馬柳什卡、環境保護和自然資源部長魯斯蘭·斯特列茨和烏克蘭國家財產基金總裁維塔利·科瓦爾向議會申請辭職。



烏克蘭總統澤連斯基的高級顧問羅斯提斯拉夫·舒爾馬也被總統令解除職務。



這些變化是在執政黨議會領袖戴維·阿拉卡米亞 (David Arakhamia) 宣布將更換一半內閣成員之後發生的。



烏克蘭總統澤連斯基表示，這些改變對於烏克蘭取得所需成果是必要的，並表示政府的某些領域應該得到加強。



澤連斯基表示，在將於下個月與美國總統拜登的會面前夕，政府重組的準備工作已經完成。



反對派議員伊琳娜·格拉什琴科(Iryna Gerashchenko)批評了政府成員的變更，呼籲組建聯合政府，並辯稱澤連斯基政治團隊執政的影響力應該結束。