美眾議院就阿富汗撤軍問題傳喚布林肯

中評社北京9月4日電／據新華社報導，美國國會眾議院外交委員會主席、共和黨人邁克爾·麥考爾3日傳喚國務卿布林肯，要求他本月19日出席該委員會舉行的聽證會，並就美國從阿富汗撤軍一事作證。



麥考爾當天在一份聲明中說，眾議院外交委員會正在就拜登政府從阿富汗“災難性撤軍”一事展開調查，要求布林肯出席相關聽證會並作證，但與國務院多次溝通具體日期未果。鑒於國務院對外交委員會多次要求確定聽證日期的“持續拖延和不予回應”，該委員會特此向布林肯發出傳票。



特朗普擔任美國總統時，承諾2021年5月前美國從阿富汗全面撤軍。拜登2021年1月上台後，美國政府同年8月30日完成從阿富汗撤軍的任務，美國在阿富汗近20年的軍事行動正式結束。美國撤軍前，發生在喀布爾機場外的自殺式炸彈襲擊造成大量阿富汗平民以及至少13名美軍人員死亡。特朗普多次批評拜登任內對從阿富汗撤軍問題處理混亂，國會內的共和黨人也對此發起調查。



本次傳票發出前，眾議院外交委員會與國務院就美國從阿富汗撤軍相關的文件問題已爭執一年多。今年2月，麥考爾威脅稱，如果國務院繼續“扣留”有關從阿富汗撤軍的相關文件，布林肯將面臨藐視國會的指控。



《國會山報》援引國務院發言人馬修·米勒的一份聲明報導說，布林肯在國會作證已超過14次，包括4次在外交委員會，其中一次聽證會專門聚焦阿富汗問題。米勒表示，布林肯目前在外交委員會提議的日期內無法出席作證，國務院已提出合理的替代方案來滿足麥考爾對公開聽證會的要求，而且國務院已向外交委員會提供近兩萬頁的文件。