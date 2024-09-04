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約旦舉辦國際特種作戰部隊武器裝備展
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2024-09-04 16:15:15
中評社北京9月4日電／據新華社報導，第十四屆約旦國際特種作戰部隊武器裝備展3日在約旦南部港口城市亞喀巴開幕，來自73個國家的300多家國防和安全行業的公司參展。
約旦國王阿卜杜拉二世參加了開幕式，並觀看了約旦皇家特種部隊在亞喀巴國際展覽中心進行的演練。
本屆展會為期3天，以“合作融合加強全球安全”為主題，將重點展示安全部隊、特種部隊使用的先進裝備以及國防和訓練設備等。
約旦國際特種作戰部隊武器裝備展始於1996年，每兩年舉辦一次。
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