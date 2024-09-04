中國對加拿大採取反制措施，釋放哪些信號？

中評社北京9月4日電／據新華社消息，9月3日，針對此前加拿大政府宣布對自華進口的電動汽車、鋼鋁產品採取加征關稅等限制措施，中國商務部宣布了多項反制措施——將對加拿大採取的相關限制措施發起“反歧視調查”；對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查；依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查；擬將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。



中國為何發起這些措施？釋放哪些信號？



據悉，這是中國首次發起“反歧視調查”，也是全球首例。指向性明確，反制態度鮮明。



商務部新聞發言人當天表示，中方將根據《中華人民共和國對外貿易法》第七條、第三十六條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起“反歧視調查”，後續根據實際情況對加採取相應措施。



加拿大政府8月26日發布公告稱，計劃自今年10月1日起對所有中國製造的電動汽車徵收100%的附加稅，自今年10月15日起對進口自中國的鋼鐵和鋁產品徵收25%的附加稅。加方稱，此舉目的之一是防止加拿大貿易夥伴近期採取行動而導致貿易轉移。



“在附加稅稅率方面，加拿大盲目跟風美國，自己根本沒有做調查研究，極其主觀，極其惡意，肆無忌憚，是明顯的歧視性禁止和限制措施，我們發起‘反歧視調查’就是要採取合規合法的措施來捍衛中國企業的正當權益。”商務部研究院對外貿易研究所所長梁明說。

