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土耳其逮捕以色列情報機構在土資金網負責人
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2024-09-04 16:13:13
中評社北京9月4日電／據新華社報導，土耳其國家情報局3日發表聲明說，土方正式逮捕以色列情報機構摩薩德在土資金網絡負責人利裡頓·雷傑皮。
土耳其阿納多盧通訊社3日披露，雷傑皮8月25日入境土耳其後被土國家情報局監控，8月30日被土方拘留。
土耳其媒體引用土國家情報局消息人士的話說，土方發現雷傑皮的銀行賬戶有大量違規轉款情況，表明他將大筆資金匯給在土耳其的摩薩德特工。土媒稱，雷傑皮被捕後對其犯罪行為供認不諱。
今年1月以來，土耳其拘捕了數十名與以色列摩薩德有關聯的嫌疑人。
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