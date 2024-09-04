自民黨總裁候選人逾半數為“世襲議員”

中評社香港9月4日電／共同社報導，已宣佈參選或考慮參選日本自民黨總裁的11人中，有6人是從親屬手中繼承政治地盤的“世襲議員”。過去的黨總裁也多為“議員二代”。他們被指在黨內的支持基礎穩固而能提出大膽政策，另一方面多數未經歷過貧困，一旦成為首相難以想像人間疾苦。專家中也有意見認為，“議員二代”出身的首相首先應認識到自己的“特權性”。



11人中，前幹事長石破茂、數字相河野太郎、前環境相小泉進次郎、官房長官林芳正均從作為國會議員的父親手中繼承了政治地盤。前總務相野田聖子的祖父、前官房長官加藤勝信的岳父是眾議員。



大阪經濟大學研究政治心理學的副教授秦正樹分析稱，議員二代或三代從年輕時就有較多機會接觸政治家，也容易培養發展網絡。據稱在世襲相關研究中發現，儘管世襲繼承為整體國民所不喜，但出於有望出任重要職位的期待感，在選區內很可能成為“積極因素”。



曾任大津市市長的律師越直美指出，世襲議員為鞏固地盤所需的時間可以用在打磨政策上。除選區外，黨內勢力也比較穩定，因此“能自由地提出自己認為有必要的政策”。據分析，河野太郎就派系收回扣事件提出讓議員退還未記載部分的要求，也有這樣的背景原因。



同志社大學研究政治學的教授岡野八代舉例稱：“從沒聽說過哪位是單親媽媽養大的世襲議員。”岡野強調，很多議員欠缺對生活困苦的國民的想像力，不適合成為貧富差距擴大的日本的首相。同時表示，議員二代或三代首先應認識到自己的特權性。