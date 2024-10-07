中評月刊：大國博弈與高超音速武器

中評社香港10月7日電/中國國際問題研究院世界和平與安全研究所助理研究員金晨禕在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《大國博弈背景下“高超音速武器熱”：現狀、動因及挑戰》，作者認為：近年來，國際社會出現一股大國領跑、多國參與的“高超音速武器熱”。在大國博弈的背景下，各國對高超音速武器的競逐受到安全和政治因素的雙重驅動。這一新興技術既被視為發展國防力量、維護國家安全、對衝不確定性的軍事利器，也日益成為展示國家實力、提振國際威望、服務地緣政治目標的政治工具。同時，高超音速武器給危機管控和軍備控制帶來了潛在壓力。而美國正以政治操弄扭曲對高超音速武器的理性認知，將給全球戰略穩定造成更大威脅。文章內容如下：



縱觀歷史，新興技術曾多次改變國際關係的進程，也因此成為大國博弈的必爭之地。在近年湧現的一批新興技術中，高超音速武器（hypersonic weapon）無疑是一顆耀眼的明星。從世界主要國家對高超音速武器高漲的研發熱情，到戰略學界對其變革潛力的激烈辯論，一股“高超音速武器熱”席捲而來。本文擬介紹高超音速武器的發展現狀，並結合新興技術影響國際關係的歷史經驗和大國戰略博弈激化的現實背景，分析當前“高超音速武器熱”背後的驅動因素及其帶來的現實挑戰。



一、高超音速武器的發展現狀



目前所說的高超音速武器，是指飛行速度大於5馬赫且在飛行過程中具備機動能力的武器，主要分為高超音速滑翔飛行器（hypersonic glide vehicle, HGV）和高超音速巡航導彈（hypersonic cruise missile, HCM）兩類。雖然高超音速武器的起源可以追溯到二戰時期，但直到21世紀初，美國和俄羅斯才帶頭按下了研發的“加速鍵”。經過20餘年的發展，當前高超音速武器領域呈現大國領跑、多國參與的態勢。