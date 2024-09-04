超大型風漁融合網箱平台“伏羲一號”正式投運

中評社香港9月4日電／水上發電，水下養魚；綠色電力，藍色糧倉。4日，超大型風漁融合網箱平台——“伏羲一號”在廣東汕尾建成投運，並完成首批養殖魚苗投放，這一項目可正面抗擊17級超強台風，預計年產優質海水魚類約900噸，年產值達5400萬元人民幣，對中國“海上風電+海洋牧場”產業融合發展具有重要示範意義。



新華社報導，在4日舉行的平台投運大會上記者獲悉，“伏羲一號”位於汕尾中廣核後湖50萬千瓦海上風電場中心場區，距離汕尾海岸約11公里，由網箱主體結構和上建平台兩部分組成。其中網箱主體結構長70米、寬35米，水深約25.7米，養殖水體達6.3萬立方米；上建平台由試驗甲板、機械平台、生活平台、登乘靠泊平台和養殖平台等多個部分組成，重量約750噸。



“伏羲一號”平台由中廣核（廣東）新能源投資有限公司投資建設，於2023年8月開工，總投資2億元人民幣，全部依靠綠色能源供能。中廣核總經理高立剛介紹，“伏羲一號”針對無掩護海域風急浪高、台風頻發的海況環境，創新應用了抗台風、防撞擊、強防腐的巨型海洋牧場養殖網箱結構設計建造新技術，採用“6樁+斜撐+雙上部組塊”樁基桁架式結構，形成強大抗台風能力。



“伏羲一號”打造了綜合多營養水產養殖系統，引進底播增殖技術，將魚蝦類投喂型物種與貝藻類提取型物種一起養殖，改善漁業環境和海洋生態鏈；此外，還配置應用了綠電供能保障、氣水聯合投喂、網衣自動清洗、環境監控預警、活魚保鮮駁運等五大海洋牧場智能化系統。



根據汕尾市規劃，“伏羲一號”投運後可為當地創造就業崗位約200個，並將逐步形成“海上風電+深海養殖+生態增益+休閑旅遊”風漁融合示範集群。汕尾還與中廣核聯合共建了紅海灣實驗室，將利用“伏羲一號”重點開展海上風電與海洋生態互作機制研究、漁業養殖可持續生態環境建設研究、水下智能運維機器人實證等系列科研項目，持續打造新質生產力。



汕尾市委書記逯峰說，汕尾2023年以來新開工現代化海洋牧場項目5個，儲備現代化海洋牧場項目9個，以“藍色引擎”激發高質量發展新動能。