中非論壇吹風會：湖南立足優勢推進對非合作

2024年中非合作論壇峰會新聞中心4日下午舉行吹風會，湖南省外事工作委員會辦公室副主任戴志光、湖南省商務廳副廳長鄧衛平介紹湖南省對非合作情況（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月5日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會新聞中心4日下午舉行吹風會，湖南省外事工作委員會辦公室副主任戴志光、湖南省商務廳副廳長鄧衛平介紹湖南省對非合作情況。



戴志光表示，湖南深化對非各領域交流合作，積極探索地方對非合作的新模式、新路徑，不斷推動湘非合作取得新成效。



戴志光指出，湖南與非洲產業結構互補，發展路徑契合，合作潛力巨大。湖南的裝備製造、能源礦業、路橋房建、農業開發等優勢產業抱團走進非洲，雜交水稻、工程機械等技術和產品在非洲享有較高的知名度。特別是近年來，湖南已成為全國地方對非經貿合作最為活躍的省份之一，2023年湖南對非進出口總額556.7億元，規模保持全國第八、中西部第一，近三年年均增長23.1%。中非經貿博覽會已成功舉辦三屆，今年5月在肯尼亞舉辦博覽會“走進非洲”專場活動，廣泛匯聚中非政府、地方、智庫、企業、金融機構等各方力量，共商合作大計。中非經貿深度合作先行區建設總體方案於今年年初獲國務院批覆，著力打造對非經貿合作模式的創新區、對非經貿深度合作的引領區、對非產業鏈合作的承載區，以及對非經貿交流合作的“會客廳”。



鄧衛平介紹，湖南省委、省政府高度重視中非經貿合作發展，著力推動博覽會實現更好更快發展。目前，湖南持續擴大博覽會平台，希望能有效保持博覽會的品牌熱度，不斷提升影響力特別是對非洲企業的吸引力，吸引更多的當地企業積極參與。今年5月，湖南省在肯尼亞成功舉辦了中非經貿博覽會走進非洲活動，這是博覽會首次走出國門、走進非洲。同時湖南也邀請了多國駐華使館大使、公使、參贊走進湖南。



鄧衛平表示，今年下半年，湖南還計劃舉辦走進西非的活動，將在尼日利亞舉辦專場，歡迎國內相關企業積極參與。同時利用博覽會在非洲舉辦活動契機，湖南帶領一批企業考察當地市場，動員更多有實力、有意願的企業走進非洲。也希望非洲的企業能夠走進中國。