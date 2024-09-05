戴志光：湘非產業發展路徑契合合作潛力巨大

湖南省外事工作委員會辦公室副主任戴志光（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月5日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會新聞中心4日下午舉行吹風會，湖南省外事工作委員會辦公室副主任戴志光、湖南省商務廳副廳長鄧衛平介紹湖南省對非合作情況。



戴志光表示，湖南深化對非各領域交流合作，積極探索地方對非合作的新模式、新路徑，不斷推動湘非合作取得新成效。



戴志光介紹，湖南與非洲產業結構互補，發展路徑契合，合作潛力巨大。湖南的裝備製造、能源礦業、路橋房建、農業開發等優勢產業抱團走進非洲，雜交水稻、工程機械等技術和產品在非洲享有較高的知名度。特別是近年來，湖南已成為全國地方對非經貿合作最為活躍的省份之一，2023年湖南對非進出口總額556.7億元，規模保持全國第八、中西部第一，近三年年均增長23.1%。中非經貿博覽會已成功舉辦三屆，今年5月在肯尼亞舉辦博覽會“走進非洲”專場活動，廣泛匯聚中非政府、地方、智庫、企業、金融機構等各方力量，共商合作大計。中非經貿深度合作先行區建設總體方案於今年年初獲國務院批覆，著力打造對非經貿合作模式的創新區、對非經貿深度合作的引領區、對非產業鏈合作的承載區，以及對非經貿交流合作的“會客廳”。



戴志光還表示，湖南各大高校累計培養非洲40多個國家的近3000名留學生。湖南廣電打造的加納金芒果頻道已覆蓋23個非洲國家近5億人口。建好互聯往來新通道，開通長沙至內羅畢直飛客運航線，累計承運國際旅客近10萬人次，極大便利人員往來。派遣援非醫療隊，湖南已連續向塞拉利昂和津巴布韋派出了57批次709名醫療隊員，救治患者近100萬人次，為受援國培訓醫務人員9000多人次。

