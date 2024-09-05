湖南商務廳：將積極推動中非經貿交流合作

湖南省商務廳副廳長鄧衛平（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月5日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會新聞中心4日下午舉行吹風會，湖南省外事工作委員會辦公室副主任戴志光、湖南省商務廳副廳長鄧衛平介紹湖南省對非合作情況。



鄧衛平表示，中非經貿博覽會是中非合作論壇機制下的重要經貿合作平台。中非經貿博覽會自2019年起，每兩年舉辦一次，在湖南長沙已經舉辦了三次，有力服務了中非合作大局，成為我國地方對非經貿合作的新窗口。



鄧衛平介紹，湖南省委、省政府高度重視中非經貿合作發展，著力推動博覽會實現更好更快發展。目前，湖南持續擴大博覽會平台，希望能有效保持博覽會的品牌熱度，不斷提升影響力特別是對非洲企業的吸引力，吸引更多的當地企業積極參與。今年5月，湖南省在肯尼亞成功舉辦了中非經貿博覽會走進非洲活動，這是博覽會首次走出國門、走進非洲。同時湖南也邀請了多國駐華使館大使、公使、參贊走進湖南，我們希望不斷的請進來、走出去。



鄧衛平表示，今年下半年，湖南還計劃舉辦走進西非的活動，將在尼日利亞舉辦專場，歡迎國內相關企業積極參與。同時利用博覽會在非洲舉辦活動契機，湖南帶領一批企業考察當地市場，動員更多有實力、有意願的企業走進非洲。



鄧衛平舉例說，中非經貿博覽會之後，湖南一位創業青年跟隨湖南政府代表第一次走進非洲。在埃塞俄比亞，他發現那裡的咖啡品質特別好。加上這些年中國的咖啡市場逐步發展，市場容量越來越大，特別是我們中國年輕人的需求越來越多，所以這位創業青年決定扎根咖啡賽道。



鄧衛平說，有非洲咖啡的品質、中國科技的加持，又有中國的廣大的消費者群體。幾年下來，這家名為“小咖主”的咖啡企業已經頗具規模。“企業創始人是一位年輕人，他非常感謝中非經貿合作的平台，讓他從一個小小的創業者成為有所成就的企業家。”



“這就是中非經貿交流合作對中成就的諸多企業之一，我們希望在未來有更多的成功的優秀企業脫穎而出，我們也特別希望非洲的企業能夠走進我們中國。”鄧衛平表示。



