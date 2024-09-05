中評現場：習近平致辭　讚中非合作

習近平夫婦微笑著同中外記者揮手示意（中評社 海涵攝） 中評社北京9月5日電（記者 海涵）9月4日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的國際貴賓。



秋日北京，風景如畫，天安門廣場華燈綻放，人民大會堂莊嚴輝煌。大會堂內，中國國旗和中非合作論壇成員國國旗以及非洲聯盟旗幟交相輝映。出席論壇峰會的51個非洲國家元首、政府首腦及配偶，2位總統代表，非盟委員會主席和聯合國秘書長等貴賓陸續抵達人民大會堂。



18點40分左右，習近平夫婦先行步入大廳中央，並微笑著同中外記者揮手示意。隨後，習近平和彭麗媛熱情迎接來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓，同他們一一握手，並集體合影留念。



集體合影後，大廳的金色帷幕徐徐拉開，幾十位身穿漢服、少數民族服裝的少年兒童在《歌聲與微笑》的優美旋律中載歌載舞，打起歡快的非洲鼓，對遠道而來的國際貴賓表示熱烈歡迎。習近平和彭麗媛同貴賓們在歌聲中共同離場並步入宴會廳。



習近平在晚宴上發表祝酒辭，代表中國政府和中國人民對各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎！



習近平指出，“相知無遠近，萬里尚為鄰。我曾10次訪問非洲，也接待過很多非洲國家領導人訪問中國。每次同非洲朋友見面，我都倍感親切，尤其深切感受到，中非命運共同體建設基礎牢、起點高、前景廣，為構建人類命運共同體樹立了光輝典範。”

