邱毅語中評：賴的種種舉動屬“錯判形勢”

中國文化大學國際企業管理學系教授邱毅（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月9日電（記者 李子寧）中美戰略競爭加劇，叠加賴清德上台執政影響，台海形勢日趨複雜嚴峻，兩岸交流發展面臨不少的挑戰和困難。就有關議題，中國文化大學國際企業管理學系教授邱毅接受了中評社記者的採訪，他表示，有人說賴清德的“台獨”是“投機的台獨”，這是對賴清德的不瞭解。賴清德的“台獨”可以說是信仰而不是政策，所以其“台獨”本性不會改變，並且他現在正在“台獨”的路上狂奔。



邱毅指出，另外，賴清德跟蔡英文的不同之處在於，蔡英文在“台獨”的路上要看美國的意見，不敢橫衝直撞。而賴清德既沒有國際觀也沒有兩岸觀，同時還把“台獨”當成信仰，以為只要他想“台獨”就可以實現，所以他努力地在島內進行鬥爭，希望提高他民調的支持率，進而得到美國充分的支持，最後迫使大陸屈服在美國的壓力下，而他這樣的策略在島內確實取得了一定的效果。



邱毅指出，在鬥爭取得效果的情況下，賴清德“得意忘形”，才會想要去過境“訪美”，不過拜登在最後的任期裡已經“焦頭爛額”，所以就美國的立場來說，美國方面並不希望賴清德做第二個陳水扁，成為“麻煩製造者”，但賴清德顯然沒有瞭解美國的意圖，所以他連續找了三波人想促成過境“訪美”，可是美國最後還是沒有同意其在本土做任何的停留，只是勉為其難同意他可以“過境”夏威夷。

