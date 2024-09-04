美國起訴6名哈馬斯領導人犯下7項罪名

中評社香港9月4日電／美國司法部宣布，已準備起草對在2023年10月7日加沙襲擊事件中扮演角色的6名哈馬斯領導人犯下7項不同罪名的起訴書。



TRT消息，根據該部的聲明，美國在10月7日後提出的第一份起訴書中，哈馬斯領導人被指控對襲擊事件負責。



起訴書中，在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡的哈馬斯前政治局局長伊斯梅爾·哈尼亞、哈馬斯新任政治局局長葉海亞·辛瓦爾、哈馬斯境外事務負責人哈立德·梅沙勒、卡桑旅指揮官穆罕默德·馬斯裡、梅爾萬·伊薩和阿里·巴拉卡被指控犯有其中包括“恐怖主義”的 7 項罪名。



起訴書中包含有關 10 月 7 日襲擊事件如何發生的詳細指控，也包括有關姓名與所指控罪行存在何種聯繫的陳述。



一位不願透露姓名的司法部官員向美國媒體就此問題做出評估。他表示，起訴書在2024年2月1日就已基本準備就緒，但為了等待一名被告被捕，直到今天才被解封。



這名官員說，鑒於伊斯梅爾·哈尼亞被謀殺及地區的其他事態發展，起訴書已沒有必要繼續密封。



哈馬斯領導人哈尼亞7月31日在德黑蘭被暗殺。



伊朗和哈馬斯表示，以色列是暗殺哈尼亞的幕後黑手。



以色列軍隊聲稱，哈馬斯領導人之一的梅爾萬·伊薩(Mervan Issa)在3月份的一次襲擊中喪生，穆罕默德·代夫(Mohammed Deif)在7月份的一次襲擊中喪生。不過，哈馬斯尚未作出證實。