中評關注：第十五屆東莞台博會將開幕

東莞台博會將設台灣伴手禮專區（主辦方供圖） 中評社東莞9月5日電（記者 盧哲）2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（“東莞台博會”）將於9月5日至8日在東莞市廣東現代國際展覽中心舉行。據介紹，今年東莞台博會面積達3.6萬平方米，展位超2000個，吸引了超600家世界500強、上市名企、行業龍頭匯聚東莞。來自全國的新一代信息技術台資企業包括人工智能、半導體、智能製造等領域的知名台企將亮相，而台灣伴手禮專區則將展示2000多項產品。



據主辦方介紹，AI服務器巨頭英業達，AI協作機器人名企達明機器人，智慧工業服務商友達數位等人工智能領域的知名台企都將亮相東莞台博會。根據《東莞市數字經濟發展報告（2023年）》，東莞目前人工智能企業超過500家，人工智能產業及相關領域營業收入達1200多億元，全市人工智能產業集聚迅猛發展，帶動更多相關企業來莞投資。近年來，作為全國規模最大的台博會之一，東莞台博會堅持辦好電子專業展，重點呈現人工智能、半導體、物聯網、3C電子等領域的台資企業。



今年東莞台博會還將舉辦兩岸產業融合展購對接會，引導台企參與東莞新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥等產業集群建設，助力台資企業轉型升級、高質量發展。



台灣伴手禮專區方面，集合了來自桃園市、台北市、高雄市、新北市、台南市、苗栗縣、彰化縣等22個縣市139家展商共150個展位，帶來台灣特色美食、品牌特產、伴手禮、文創禮品、生活用品等2000多項產品。展商來自台灣商業總會、台灣餐飲小吃交流發展協會、高雄市世貿會展協會、台中好禮協會等機構組織，還有台客誠品、大友食品、金門高粱酒等廣為熟知的台灣品牌。