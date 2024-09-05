快評：“台灣關係法”蠶食一中根基　並非支柱

中評社快評／美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言昨天在記者會上稱，“台灣關係法”是“一中政策”的一大支柱，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以“台灣關係法”、三個聯合公報和“對台六項保證”為指導的“一中政策”。谷立言之言突顯美國政策的矛盾、及操弄台灣問題的用心。



美國所謂的“台灣關係法”，是在中美建交之後才出台的，於1979年4月10日才“簽署生效”，此前，中美兩國已在1979年1月1日建交，美國已經斷絕與台灣之間的所謂“外交關係”。“台灣關係法”是美國以國內法的方式改變美國應承擔的國際承諾和義務，嚴重違反國際法，違背不干涉內政原則的一個典型案例。



中美之間在台灣問題上的共識是基於雙方已有的文件，就是中美三個聯合公報。所謂的“與台灣關係法”和“對台六項保證”，實際上否定了中美關係正常化的政治基礎，從來沒有得到中方的認同。在涉台問題上，“與台灣關係法”和“對台六項保證”虛化、掏空一個中國原則，給兩岸統一設置障礙，與“台獨”勾連、提供方便。



必須指出，“台灣關係法”蠶食了“一中政策”的根基，並非“一中政策”的一大支柱。美國一邊聲稱繼續遵守“一個中國”政策，一邊利用所謂的“台灣關係法”、“對台六項保證”打“台灣牌”、“以台制華”，嚴重威脅台海和平穩定、損害中美關係。



“台灣關係法”是中美關係中最大的問題，是中美關係的許多矛盾和磨擦的禍根，中國大陸堅決反對“台灣關係法”，美國愈突出“台灣關係法”，大陸反擊的力道就會愈大、反“獨”促統的進程愈會加快。