危情對話 美派副助理防長參加北京香山論壇

將參加今年香山論壇的蔡斯（左4）今年1月主持美中國防政策磋商 五角大樓圖 中評社華盛頓9月4日電（記者 余東暉）五角大樓將派負責中國事務的副助理防長蔡斯(Michael Chase)參加9月中旬由中國軍方舉辦的香山論壇，顯示中美在台海、南海危情中，希望通過加強對話，避免誤判。



蔡斯的級別比參加去年香山論壇的美國官員高，這一安排被外界視為中美兩軍關係進一步好轉。去年香山論壇因疫情中斷三年後恢復舉辦，五角大樓派出了美國國防部副部長辦公室的中國事務主任卡拉斯(Xanthi Carras)參加，被視為兩軍關係因佩洛西訪台而幾乎全面封凍之後的解凍跡象。



不過，派負責中國事務的副助理防長出席參加香山論壇，符合五角大樓的慣例。比如，美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）出席了2019年的香山論壇。



將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉辦的第十一屆香山論壇，是中國最高年度安全論壇。截至9月3日，共有90餘個國家、國際組織官方代表團的500餘名代表，以及200餘名中外專家學者確認出席本屆論壇.包括30餘名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會、亞信、上合組織、北約、歐盟等國際組織代表將出席會議。參會嘉賓中還有30餘名各國前政要和數十位知名學者。