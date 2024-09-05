﻿律政司辦學習三中全會精神座談會

律政司昨日在政府總部舉辦學習中共二十屆三中全會精神座談會。（圖源：大公報） 中評社北京9月5日電／據大公報報導，律政司昨日在政府總部舉辦學習中共二十屆三中全會精神座談會，由十一屆、十二屆全國人大常委會委員范徐麗泰進行分享，超過420位律師出席。律政司司長林定國勉勵出席者要以“釘釘子精神”來落實政策。



范徐麗泰就全會《決定》的三個板塊、進一步全面深化改革必須貫徹好的六條原則、堅持系統觀念當中的五對關係，以及經濟民生、教育科技人才體制機制等特定領域的改革等內容進行解說，並以例子說明。



林定國在社交媒體發文表示，改革要到位落實，《決定》第60段指出，必須抓好釘釘子精神，以熟悉的語言來說，就是“揼釘”，“當中是Methodology，要有mission statement， timetable， priority list， duty list， evaluation mechanism”（當中是方法論，要有任務書、時間表、優先序、責任表、評估機制）。



特首政策組舉行全會精神分享會



林定國續說，自己對這些原則的解讀是落實政策要精準到位、循序漸進、步步為營、有恒心、有耐性，要貫徹到底。他認為很值得香港人，包括律政司在內很多負責制定和落實政策的同事銘記於心。