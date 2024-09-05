高質量高校紀檢監察工作保障教育強國建設

近日，中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組赴河海大學調研科技創新情況。圖源：中國紀檢監察報 中評社北京9月5日電／據中國紀檢監察報報導，以習近平同志為核心的黨中央作出加快推進教育現代化、建設教育強國的重大決策。黨的二十屆三中全會指出，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。建設教育強國，龍頭是高等教育，高校是重要陣地。李希同志2024年4月在南京大學召開座談會，對進一步做好高校紀檢監察工作，深化高校全面從嚴治黨和正風肅紀反腐進行總體部署並提出了新的工作要求。中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組認真貫徹落實黨中央決策和中央紀委國家監委部署要求，堅持跳出教育看教育、融入教育督教育，基於“強國建設教育何為”找准“建設教育強國教育紀檢監察何為”職責定位，強化使命擔當，切實扛起維護教育系統黨的紀律重要職責，並把高校作為重要領域著力統一思想、形成合力，推進新時代新征程高校紀檢監察工作高質量發展，堅決守好培養接班人的陣地。



緊緊圍繞建設教育強國重大使命，切實增強做好高校紀檢監察工作的責任感使命感



教育是國之大計、黨之大計，具有鮮明的政治屬性、戰略屬性和民生屬性。黨的二十屆三中全會圍繞構建支持全面創新體制機制，進一步對教育科技人才一體作出重大部署。做好高校紀檢監察工作，要深刻把握高校於建設教育強國中的職責使命，聚焦推進中國式現代化這個最大的政治，增強服務保障中心大局的歷史自覺和使命擔當。



從政治屬性看，辦好高等教育，事關國家未來、民族希望，是“國之大者”。高校是培養社會主義事業建設者和接班人的重要陣地，是意識形態工作的必爭之地和前沿陣地，肩負著為黨育人、為國育才的重大使命。做好高校紀檢監察工作，就是要更加突出從國家利益的大政治上提高認識站位，服務保障高校立德樹人、維護國家政治和政權安全，確保黨的事業後繼有人、民族復興如期實現。



從戰略屬性看，建設教育強國是全面建成社會主義現代化強國的戰略先導。科技創新靠人才，人才培養靠教育，高等教育發展水平決定了一個國家的發展水平和潛力，是國家核心競爭力之一。高校處於教育、科技、人才的集中交匯點，在國家創新體系中承擔著極為重大的任務。做好高校紀檢監察工作，就是要更加突出從教育科技人才一體推進的大戰略上深入高校人才培養、科技創新和社會服務核心業務，堅決維護高校育人環境和創新生態，為高校在培養人才、打牢基礎研究根基、發展新質生產力、解決“卡脖子”問題上發揮重大作用提供服務保障，為建設創新型國家作出應有的貢獻。



從民生屬性看，建設教育強國，最終是辦好人民滿意的教育。高校承載著千家萬戶的期待厚望，辦得好不好，關係到廣大青年學子能否成長成才，關係到億萬家庭的切身利益，人民群眾高度關注。做好高校紀檢監察工作，就是要更加突出從經濟社會發展的大民生上增強為民情懷，服務保障高校維護教育公平、提高育人質量，確保發展成果更多更公平惠及人民群眾。



管黨治黨，高校沒有特殊、不能例外。高校全面從嚴治黨工作，關係到高校能否切實擔負職責使命。黨的十八大以來，高校以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關於教育的重要論述為根本指引，全面貫徹黨的教育方針，全面從嚴治黨和正風肅紀反腐取得顯著成效，為服務國家戰略和經濟社會發展作出積極貢獻。同時應當清醒看到，有些高校正風肅紀反腐還存在薄弱環節，責任壓力傳導還不到位，全面從嚴治黨工作需要進一步加強。高校紀檢監察機構要在強國建設中找准職責定位，切實推進高校把黨的自我革命融入教育強國建設實踐，推動健全高校全面從嚴治黨體系，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍一貫到底，為建設教育強國清障護航，以實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。