運用全周期理念開展警示教育

近日，青島城運控股集團有限公司組織黨員幹部在青島市警示教育基地開展黨日活動。圖源：中國紀檢監察報 中評社北京9月5日電／據中國紀檢監察報報導，二十屆中央紀委三次全會強調，常態化做好查辦案件“後半篇文章”，做到既善於發現問題又善於推動解決問題。創新警示教育方式，深刻剖析典型案例，建立健全以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責機制，推動形成廉榮貪恥的社會氛圍。實踐中，山東省青島市紀委監委堅持系統思維，以全周期理念創新警示教育方式，將經常性和集中性紀律教育相結合，深化以案為鑒，加強類案分析，提出有針對性、說服力的整改意見，推動查處懲治、案件剖析、紀律教育、促改促治等工作措施一體貫通、相互促進，持續釋放監督治理效能。



深挖案源富礦，用足用好辦案成果



統籌做好查辦案件“後半篇文章”，堅持執紀審查與執法調查相貫通、政治生態研判與修復相結合，深挖反面典型“活教材”，將辦案成果轉化為教育資源，促進案件查辦懲治效果向群體預防效果轉化，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，努力實現政治效果、紀法效果和社會效果相統一。



提前統籌部署，全面收集素材。警示教育在一體推進“三不腐”中具有不可替代的貫通作用，市紀委監委緊扣腐敗問題易發多發領域地域行業的典型案例，在案件審查調查之初就統籌部署開展警示教育相關工作，根據違紀違法事實、案件特點等，教育引導被審查調查對象深刻認識錯誤、深入剖析原因、真誠醒悟懺悔，注重全程留存警示資料，同步做好案件移送、審判期間的聲像采集，為做實做細查辦案件“後半篇文章”打牢基礎。



加強定期梳理，整合案例資源。典型案例既是“教科書”又是“清醒劑”，充足鮮活的案例可以讓警示教育更具感染力和穿透力。市紀委監委及時將上級黨組織和紀檢監察機關選取、指定的典型案例，全市各級紀檢監察機關通報曝光腐敗問題易發多發領域地域行業的典型案例，納入違紀違法案例庫並動態調整充實，為著力實現警示教育資源統一、規範、高效調配運用。



深入剖析案源，觸及靈魂深處。選取全市範圍內具有警示教育意義的典型案件，深度透視違紀違法人員破紀破法的“第一次”“關鍵點”“轉折點”“觸動點”，深刻揭露其墮落軌跡以及違紀違法行為造成的嚴重危害，通過組織編印懺悔錄、拍攝警示教育片、參觀警示教育基地等方式，分級分類組織開展警示教育。認真落實“一案三報告”制度，要求審查調查組在提交《案件調查報告》的同時，要及時根據查辦案件情況撰寫並提交《案件剖析報告》和《案件總結報告》，做到調查報告細致而全面、審理報告精準而犀利、剖析報告深刻而具體，既為警示教育找准突出問題、提供鮮活內容，也為督促協同有關部門開展專項治理提出有針對性、說服力的整改意見。



從嚴執紀執法，形成有力震懾。堅持一案一總結，扎實做好公開通報案情、召開警示教育大會、組織專題活動、推動剖析堵漏、修復政治生態等重要步驟，持續釋放執紀執法必嚴的強烈信號。連續三年召開全市領導幹部警示教育大會，針對通報的違紀違法典型案例，市委主要領導作警示教育輔導。把問題查擺剖析貫穿警示教育全過程，結合案情和案發單位實際情況，對黨組織和黨員幹部執行政治紀律和政治規矩、履行管黨治黨政治責任等情況進行剖析，定期分析查辦的案件，研判政治生態狀況，將全面從嚴治黨不斷引向深入。