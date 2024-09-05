﻿天文台今或掛8號波　特區政府跨部門應對

天文台表示，若“摩羯”按現時預測路徑移動及繼續增強，今日下午至晚上可能改掛更高風球。（圖源：大公報記者何嘉駿攝） 中評社北京9月5日電／據大公報報導，“摩羯”於昨晚增強為超強台風，香港天文台於昨傍晚6時40分改掛三號風球，預計至少維持至今日正午12時。天文台表示，若“摩羯”按現時預測路徑移動及繼續增強，今日下午至晚上可能改掛更高風球。受台風影響，香港快運6班原定在今日下午至晚上出發的航班需要改期。



為更好應對超強台風，發展局昨日主持跨部門會議，統籌有關應對水浸、山泥傾瀉、塌樹、構築物及地盤安全的準備工作。民政及青年事務局官員到鯉魚門與大澳視察預防水浸工作，民政事務總署24小時緊急事故熱線已啟動運作。



“摩羯”昨日穩定向偏西方向移動，並繼續增強。天文台預測，“摩羯”今日進入香港400公里範圍，並在未來一兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。受“摩羯”影響，未來一兩日廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。受一道雷雨帶影響，本港前晚9時至凌晨零時59分，錄得7464次雲間閃電，以及2337次雲對地閃電。



康樂及文化事務署表示，會因應天氣變化，考慮暫時封閉泳灘。如市民在封灘期間進行水上活動可被檢控，一經定罪，違例者最高可被罰款2000元及監禁14日。

