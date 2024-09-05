智慧農機農技助力黑龍江糧食穩產增產

在黑龍江北大荒集團趙光農場有限公司農業科技園區，一台智能無人機按照規定時間、規定路線進行自動巡田作業。圖源：新華社 中評社北京9月5日電／據新華社報導，“我們現在能從遠程下達指令，讓農機設備完成既定任務。”北大荒集團勝利農場有限公司智慧農業先行示範區技術員劉猛一邊在平板電腦上操作一邊介紹，“這有助於提高作業標準，減少糧食收穫時造成的不必要浪費。”



日前，在北大荒集團建三江分公司勝利農場有限公司試驗田，幾台無人駕駛農機借助網絡和導航技術進行自動前進、自動升降、自動換犁等智能化精準作業。



“與傳統作業相比，每台智能機車生產效率提升10%以上。”勝利農場有限公司副總經理劉慶國介紹。經測算，應用智能農機裝備可提高土地利用率3%以上。2023年，核心區對比常規地塊畝產量提高110斤左右。



近年來，中國智慧農業不斷發展，大量農業裝備、新型農技農藝不斷更新並普及應用，助推農業升級，保障糧食安全。



在中國最大墾區北大荒集團的千裡沃野上，一項項智慧農業“黑科技”應用到生產中。截至目前，北大荒集團已啟動16個智慧農場建設，累計投入2.47億元，改裝及升級各類無人駕駛農機具343台（套），年耕種管收綜合作業面積30餘萬畝。



北大荒集團趙光農場有限公司里，一架搭載光譜成像設備的無人機在農田上空往復飛行，工作人員郝思文在大屏幕前就可以查看田間實況影像。只見他輕點鼠標，田里的作物長勢、病蟲害等信息便全部生成在一張圖上。



“在地圖上打幾個點，無人機就能按照規定時間自動起飛。”郝思文介紹，無人機在飛行過程中會自動采集田間光譜數據，回傳後台後，再結合大數據模型就可以實現對土地旱澇、作物長勢等情況的推演。