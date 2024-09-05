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受強台風影響 澳門小幼特教育全日停課
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2024-09-05 12:38:12
（圖片來源：央視新聞）
中評社北京9月5日電／據央視新聞報導，澳門特區政府地球物理暨氣象局5日表示，位於南海北部的強台風“摩羯”已增強為超強台風，正緩慢向西北偏西方向移動，與“摩羯”相關的環流將開始影響珠江口，澳門白天風力將會逐步增強，雷雨漸趨頻密，因此已於凌晨5時發出三號風球。
受強台風“摩羯”影響，澳門教育及青年發展局5日宣布，小、幼及特殊教育全天停課，中學教育照常上課或進行教育活動。
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