受強台風影響　澳門小幼特教育全日停課

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京9月5日電／據央視新聞報導，澳門特區政府地球物理暨氣象局5日表示，位於南海北部的強台風“摩羯”已增強為超強台風，正緩慢向西北偏西方向移動，與“摩羯”相關的環流將開始影響珠江口，澳門白天風力將會逐步增強，雷雨漸趨頻密，因此已於凌晨5時發出三號風球。



受強台風“摩羯”影響，澳門教育及青年發展局5日宣布，小、幼及特殊教育全天停課，中學教育照常上課或進行教育活動。