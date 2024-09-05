澳門啟動雙慶網絡主題宣傳活動講好澳門故事

中評社北京9月5日電／據新華網報導，中華人民共和國成立75周年和澳門回歸祖國25周年之際，內地與澳門攜手啟動雙慶網絡主題宣傳活動，用多姿多彩的新媒體節目展現澳門故事。



“澳MyLove”雙慶網絡主題宣傳活動啟動儀式暨青年分享會近日在澳門舉行。據介紹，活動邀請網絡達人由即日起至12月20日分別以跳操直播、短視頻和短劇等多種形式，在不同新媒體平台持續展現澳門回歸祖國25年來取得的豐碩成果。



啟動儀式上，國家廣播電視總局網絡視聽節目管理司司長馮勝勇致辭表示，“澳MyLove”網絡主題宣傳活動計劃推出一部澳門文旅題材微短劇、一部澳門主旋律劇情短視頻、一場傳承奧運精神健身直播、一場由多個短視頻平台聯合征集的展播，充分發揮網絡視聽獨特的影像魅力和靈活的傳播優勢，助力營造濃厚慶祝氛圍，體現網絡視聽行業講好澳門故事、促進民心相通、推進文化自信自強的責任擔當和行動自覺。



澳門直播協會會長徐其蓓表示，通過舉辦本次網絡主題宣傳活動，讓內地青年與澳門青年在合作中互相學習，是幫助澳門青年融入國家發展的重要嘗試。未來將以更大的擔當，推動數字經濟和網絡視聽的高質量發展，促進澳門全民共建共享數字化發展成果。



同場還舉辦了“如何善用新媒體說好澳門故事”青年分享會，由內地和澳門共六位分享嘉賓互相交流。分享會除了拉近兩地青年的距離，還鼓勵澳門青年與社會各界積極融入國家發展大局，發揮自身獨特優勢，為澳門文化傳播、經濟發展和國際交流作出更大貢獻。



活動由國家廣電總局網絡視聽節目管理司和澳門中聯辦宣傳文化部指導，澳門直播協會和中國網絡視聽節目服務協會主辦，澳門青年發展服務中心協辦。