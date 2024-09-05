新技術改造超大盾構機“消化系統”

圖為濟南市黃崗路穿黃隧道施工現場。圖源：科技日報 中評社北京9月5日電／據科技日報報導，9月1日，在山東省濟南市黃河北岸，隨著“山河號”盾構機刀盤緩緩啟動，濟南市黃崗路穿黃隧道開始盾構掘進，我國最大直徑水下盾構隧道開啟穿越黃河之旅。



濟南市黃崗路穿黃隧道將穿越黃河和沿線多條公路，全長5755米，其中盾構段長約3290米。隧道將與在建G309互通立交相銜接，打通濟南市黃河兩岸交通大動脈。



為確保水下盾構隧道順利建設，中鐵十四局集團有限公司量身打造了這台“鋼鐵巨獸”——“山河號”盾構機。該設備刀盤直徑17.5米，相當於6層樓高，並配備帶壓復合型刀盤、伸縮式主驅動等先進設備，搭載超前地質預報、同步注漿檢測等智能化裝備系統，盾構機整體裝備水平達到世界先進水平。



“作為17米級超大直徑盾構機，‘山河號’與常規盾構機相比，系統集成更複雜，製造難度、施工難度和風險系數呈幾何式增長。”中鐵十四局濟南市黃崗路穿黃隧道項目盾構經理薛永超介紹，盾構開挖面積達240平方米，每環管片足有12塊，因此拼裝風險更大、時間更長，精準度也更難控制。



“山河號”要攻克的難題不止於此。



黃河下富含砂石和粉質黏土，在盾構穿越過程中，最低點距離水面僅63米。重達5200噸的“鋼鐵巨獸”要穿越“粘糕”一樣的地層，沉降控制是關鍵。尤其是在穿越黃河大堤時，最大沉降要求不能超過1厘米。黃河下還夾雜著大量鈣質結核，就像“粘糕”裡鑲嵌著大小不一的“紅棗核”，給隧道施工帶來了巨大挑戰。