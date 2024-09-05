網評：中非攜手共築高水平命運共同體

中評社北京9月5日電／中國網評：中非攜手共築高水平命運共同體，共赴現代化新征程



來源：中國網 作者：中國網評論員 華章



9月4日至6日，2024年中非合作論壇峰會將在北京隆重召開。屆時，中國和論壇50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表將再次齊聚北京，為中非共築高水平命運共同體，共赴現代化新征程擘畫藍圖。



成立於2000年的中非合作論壇，是中國和非洲國家之間在南南合作範疇內的集體對話機制，主要工作機制包括部長級會議、高官級會議以及非洲駐華使節與中方後續行動委員會秘書處會議三個層級，部長級會議和高官會輪流在中國和非洲國家舉行。中非合作論壇猶如一座跨越亞非的友誼之橋，將世界上最大的發展中國家和發展中國家最集中的大陸緊緊聯繫在一起；又如一位忠實的見證者，親眼目睹了中非雙方在新千年攜手並進、共同發展，不斷將合作推向新的高峰。



24年來，中非政治互信不斷深化，中非關係完成了“新型夥伴關係”向“新型戰略夥伴關係”，再向“全面戰略合作夥伴關係”的三級跨越；經貿投資合作亮點頻現，貿易額從2000年的105億美元增至2023年的2821億美元，中國對非投資存量從2000年不足5億美元增長至目前超400億美元。特別是黨的十八大以來，在習近平主席的親自引領和推動之下，中非關係邁入蓬勃發展的新時代。



2013年3月，習近平擔任中國國家主席後，首次出訪就前往非洲，提出真實親誠理念和正確義利觀，為新時代的中非友誼開啟新的篇章；2015年，中非合作論壇約翰內斯堡峰會上，習近平主席指出“中非歷來是命運共同體”；2018年中非合作論壇北京峰會上，習近平主席呼籲“構建更加緊密的中非命運共同體”。堅持合作共贏、共同發展成為攜手構建高水平中非命運共同體的應有之義。



2013年以來，依托中非合作論壇和共建“一帶一路”平台，中非務實合作不斷推進，結出豐碩成果：中國在非洲參與建設6000多公里鐵路、6000多公里公路、80多個大型電力設施，打通了非洲發展的大動脈；建成24個農業技術示範中心，推廣300多項先進適用技術，帶動相關地區農作物平均增產30%至60%，非洲國家100多萬小農戶從中受益；中企在非洲投資建設的經貿合作區覆蓋農業、加工製造、商貿物流等行業，為當地納稅增收、出口創匯作出重要貢獻。中方以實際行動給非洲大陸帶來新發展新變化，忠實踐行了“構建更加緊密的中非命運共同體”的莊嚴承諾，也讓全世界看到了從構建中非命運共同體到構建人類命運共同體的廣闊前景。

