港區全國人大代表走訪河南　促豫港合作

香港特別行政區第十四屆全國人大代表專題視察組4日從香港出發，在香港西九龍乘坐高鐵抵達鄭州。圖源：大公報 中評社北京9月5日電／據大公報報導，香港特別行政區第十四屆全國人大代表專題視察組4日從香港出發，在香港西九龍乘坐高鐵抵達鄭州，正式啟動對河南省的履職視察。視察組成員紛紛表示，本次乘坐高鐵再次感受到國家高鐵建設與交通規劃的先進和便利，進一步拉近了香港與華中河南的距離。國家發展一日千里，代表們深受鼓舞。



此次視察由團長馬逢國、全國人大常委會委員李慧琼、副團長吳秋北和陳勇等三十多位港區全國人大代表組成，將依次走訪鄭州、洛陽、開封等河南重要城市，合共20餘個履職視察點，涉及文化、歷史以及經濟等內容，並將會與河南省主要領導會面，就視察情況進行交流，進一步促進豫港合作發展。



河南省人大常委會副主任李亞表示，香港和河南人脈相親，文脈相通，歷史淵源悠久，合作基礎深厚。香港是河南第一大外資來源地，河南許多企業亦將香港作為踏船出海的首選地。去年5月，豫港經貿合作交流會上簽訂了一大批項目，去年7月，鄭州市人民政府與香港大學簽訂了戰略框架合作協議。兩地合作呈現了美好的前景。他希望視察組在河南期間多走一走多看一看，親身領略河南的秀美山川，深度體驗河南悠久歷史文化，實地感受中原大地蓬勃生機，為河南的經濟社會發展多提寶貴的意見和建議。



同時期待各位全國人大代表能夠把在河南期間的親身感悟、把開放、務實、奮進、充滿活力的河南推薦出去、宣傳出去，發揮好橋梁紐帶作用，促進豫港的合作交流，促進河南與大灣區的合作交流。