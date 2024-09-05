中評社北京9月5日電／網評：市縣機構改革重在“簡”與“優”



來源：經濟日報 作者：潘世鵬



7月底，海南省五指山市完成最新一輪機構改革。據瞭解，此輪機構改革通過對黨政機構深度優化，機構數量較此前減少三分之一。近年來，山西、甘肅、內蒙古、安徽、青海、湖南等地推進人口小縣機構改革，縮減機關事業單位編制，精簡黨政機構數量編制，部分縣域縮編超千人。



縣域治理是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要一環，在國家治理中占有舉足輕重的地位。黨的二十屆三中全會提出，“穩妥推進人口小縣機構優化”，為人口小縣機構改革工作指明了方向。



隨著行政機構改革更加深入，市縣行政機構設置更加科學合理，行政效能日益提高。但也要看到，市縣特別是人口小縣行政機構數量過多、行政支出成本較大，仍有繼續壓縮空間。短期來看，要從亟待改革的人口小縣入手，解決行政機構較多、運行成本較大的矛盾，更好回應群眾期盼。長期來看，其他市縣也將同樣面臨機構改革問題。



無論是人口小縣還是其他市縣，推進機構改革的前提是保證區域治理這個核心功能正常運行，應在學習借鑒改革成功經驗基礎上，探索適應本地市情縣情實際的治理模式；應吃透上級部署要求，結合本地實際做好改革調研和前期準備，為機構改革工作順利推進“鋪路搭橋”，按照大部制、扁平化、強基層、重實戰、高效率的原則要求，化繁為簡，抓緊抓實系統重塑、功能再造。



機構改革，關鍵在人。在機構改革過程中，壓縮編制、精簡人員是重要環節和關鍵措施。當前隨著市縣人口數量變化，通過實施機構改革整合機構和人員已是當務之急。衹有切實減少機構、精簡人員，才能實現政務服務“輕裝上陣”，減輕基層財政“養人”成本，使財政資金更多地投入民生改善事業。在機構人事改革中，要堅持一把尺子、一量到底，做好轉隸人員的摸底統計和安置，從嚴規範機構編制使用管理，實現新老機構工作接替平穩有序，圓滿完成機構改革任務，以機構改革推動地方經濟社會實現高質量發展。



機構改革既要推動政府職能轉變，也要進一步推進政府職責體系優化。應當說，機構改革是邁出了機關行政效能建設的第一步，如何優化機關運行秩序，提升機關服務質量，既考驗改革者的決策智慧，也考驗改革單位幹部職工的創新精神，要上下同心，形成合力。