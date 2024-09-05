﻿習近平：中非必將攜手走在現代化進程前列

9月4日晚，習近平在歡迎宴會上發表致辭。圖源：新華社 中評社北京9月5日電／據大公報報導，據新華社報導：9月4日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席。



9月的北京，秋高氣爽。雄偉的人民大會堂內，中國國旗和中非合作論壇成員國國旗以及非洲聯盟旗幟交相輝映。出席論壇峰會的51個非洲國家元首、政府首腦及配偶，2位總統代表，非盟委員會主席和聯合國秘書長等貴賓陸續抵達人民大會堂。習近平和彭麗媛熱情迎接，同他們分別握手問候，並集體合影留念。活潑可愛的少年兒童唱起優美的歌曲，打起歡快的非洲鼓，載歌載舞，對遠道而來的國際貴賓表示熱烈歡迎。在悠揚的迎賓曲中，習近平和彭麗媛同貴賓們共同步入宴會廳。



中非友誼賡續傳承、歷久彌堅



習近平發表致辭，代表中國政府和中國人民熱烈歡迎各位嘉賓。習近平指出，每次同非洲朋友見面，我都倍感親切，尤其深切感受到，中非命運共同體建設基礎牢、起點高、前景廣，為構建人類命運共同體樹立了光輝典範。中非命運共同體根植於傳統友好，彰顯於合作共贏，壯大於與時偕行。中國同非洲國家在反帝反殖反霸的鬥爭中並肩奮鬥，在發展振興、逐夢現代化的道路上攜手同行，在抗擊新冠疫情中守望相助，在重大國際和地區問題上通力協作。不論國際形勢如何變化，中非友誼賡續傳承、歷久彌堅。



習近平強調，構建命運共同體是人類的共同夢想，現代化是夢想連接現實的必由之路。無論過去還是現在，中非都是構建命運共同體的先行者，未來也必將攜手走在現代化進程的前列。我相信，只要28億多中非人民同心同向，就一定能在現代化道路上共創輝煌，引領全球南方現代化事業蓬勃發展，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。



論壇共同主席國塞內加爾總統法耶代表非方領導人感謝友好的中國人民給予的盛情款待和周到安排，表示非中友好根基深厚、源遠流長，雙方理念相近，平等相待、相互尊重、互利共贏、團結合作，都主張建設一個更加平等有序、普惠包容的世界。在習近平主席領導下，中國不僅實現自身快速發展，而且為促進世界和平與增長作出重要貢獻。非方高度讚賞習近平主席提出的系列重要倡議以及為推動中非合作包括論壇機制建設作出的重要貢獻，願同中方加強團結合作，深化非中全面戰略合作夥伴關係，更好維護共同利益。