富權：賴“台獨國際法理化”言論如瘋狗吠日

中評社香港9月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：賴清德“台獨國際法理化”言論如瘋狗吠日。以下為文章內容。



賴清德為推動其“新兩國論”的“台獨大業”，吸取其“前輩”陳水扁、蔡英文的“教訓”，將“焦點”轉移到國際契約領域，意圖將純屬兩岸間的事務，擴展延伸到國際關係上來，並不斷衝擊國際公約或協議。在“國安”系統精心炮製的“聯合國2758號決議未提台灣地位論”，拿到所謂的“對中政策跨國議會聯盟”第四屆年會叫嚷一番，而未能在國際社會引起任何一絲漪漣之後，並不甘心，近日又把已經失效的雙邊協議拿出來說事，不但是要將兩岸之間的關係與國與國關係混淆在一起，以偷渡其“新兩國論”，而且也是要挑撥堅持一個中國原則的俄羅斯與中國的關係，並籍此向北京實施“偷襲”，其醜惡嘴臉暴露無遺。



本月一日，賴清德為其上台一百天，首次公開接受媒體訪問。他在千挑萬揀下，挑選了出生於外省人家庭，因而對泛藍受眾有一定影響力，但近年來卻明顯偏“綠”，並因在“太陽花學運”中詆毀《海峽兩岸服務貿易協議》，而被封為“女戰神主播”的主播張雅琴，所主持的年代新聞台的《雅琴看世界》節目中，接受“首秀”訪問。



賴清德在訪談中，拋出“國安”系統精心炮製的“新理論”，叫囂什麼“中國要『併吞』台灣，其實也不是為了領土的完整，如果真的是為了領土的完整，為什麼不拿回俄羅斯《璦琿條約》占的那些土地呢？”“現在俄羅斯是最弱的時候啊？對不對？清朝時期所簽的《璦琿條約》，中國現在可以跟俄羅斯要啊。”他還叫囂說，“中華民國”和中華人民共和國“互不隸屬”，中國要“併吞”台灣其實不是為了領土完整，而是為了成就其在國際上的霸權。



賴清德這番謬論的其中一個意圖：要挑撥中俄關係的圖謀，並未能得逞。俄羅斯外交部三日發表聲明，以俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃回復媒體提問指稱，俄羅斯和中國彼此放棄任何領土要求，已被加載二零零一年七月十六日簽署的《睦鄰友好合作條約》之中，此為俄中雙邊關係的基礎文件。接著，俄中兩國於二零零四年十月十四日簽署並隨後批准《俄中關於國界東段的補充協定》，最終解決兩國邊界問題。



沙卡洛娃強調，此立場在俄中高層和最高層通過的聯合文件中獲得確認，俄羅斯一貫堅持一個中國原則，中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，因此台灣政府領袖無權代表北京發表任何聲明，希望台北看待他國事務時別自我膨脹。她建議賴清德不如更專注于處理台灣經濟問題，並以具建設性的態度對待中華人民共和國領導層關於“和平統一”的提案。強調俄方相信“我們在北京的朋友們也採取相同立場”。



沙卡洛娃還巧妙地運用了“諧音哏”批評賴清德還用俄語“諧音哏”嗆賴總統“可以亂吠，但不會有好處”。原來，“賴”姓在俄文寫法為“Лай”，與俄文的“犬吠”一詞“лаять”，寫法及發音都很相似。由此可見，賴清德的“瘋狗吠日”嘴臉，就連俄羅斯人也看不過眼。

