公務員團體及議員參觀國安展廳

中評社北京9月5日電／據大公報報導，記者龔學鳴報導：國家安全展覽廳經過十個月的籌備，已於上月正式開幕。公務員事務局於本周二（3日）安排公務員中央評議會和主要跨部門公務員團體逾20名代表，參觀國家安全展覽廳。局方表示，期望透過今次活動，鼓勵一眾代表向他們工會成員，推廣國家安全教育，將愛國訊息更廣泛傳播。



在導賞員帶領下，參觀者深入瞭解展覽廳內的六大展區，包括回顧中國近代史、認識“總體國家安全觀”的20個安全領域、瞭解與香港特別行政區有關的國家安全法律等。參觀者還在展廳內的三維影院、互動遊戲及動畫中，沉浸式學習國家安全資訊。



此外，立法會主席梁君彥於本周二與十多位立法會議員，一同前往參觀國家安全展覽廳。他認為這樣的饒富趣味的沉浸式體驗能加深參觀者的印象，讓大家能從多角度深刻瞭解維護國家安全的重要。



梁君彥在社交平台分享說，參觀期間重溫香港由亂到治、由治及興的轉變，實在感觸良多，尤其當駐足觀看有關國家安全法律的展區，細看香港國安法、完善選舉制度和地區治理、全面落實“愛國者治港”等展覽內容。他又表示，中共二十屆三中全會通過有關決定，強調國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎，展覽正好是一個契機，讓市民透過豐富互動的展覽內容，加深對國家安全的認識。