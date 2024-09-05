﻿跟進多宗剝削外勞投訴　違規者須承擔後果

中評社北京9月5日電／據大公報報導，記者賴振雄報導：政府去年提出建造業輸入勞工計劃，約7100名外勞已陸續在公營地盤工作。香港建造業總工會昨日表示，近月收到建造業輸入勞工投訴，被外勞管理公司剝削，包括被扣起提款卡、克扣逾半工資等，料涉及百多名於機場第三條跑道及啟德地盤工作的外勞。發展局及勞工處昨晚回復《大公報》查詢表示，已接獲投訴及主動瞭解個案，呼籲相關人士向政府部門舉報。局方指建總提及的所有懷疑剝削個案，倘證實屬實，均屬違反輸入勞工計劃的要求。



建總轄下“外勞權益關注組”昨召開記者會表示，近月收到多名外勞投訴，稱自己及身邊的工友被外勞管理公司剝削，除被要求額外支付交通運輸、培訓費用外，更巧立名目收取不同種類的費用，甚至要求工友交出銀行提款卡取款、支付購買手工具費用。



香港建造業總工會理事長周思傑表示，曾嘗試聯絡管理公司及大判，但未獲回應。勞工處曾在工會要求下到工地巡查，但管理公司安排外勞提供虛假訊息，部分被剝削的外勞原答應公開交代情況，但被管理公司威脅會停止聘用兼送返內地。



周思傑引述勞工處回復，克扣工資的行為屬違法，但需工友實名投訴才能跟進，工友因擔心被管理公司列入黑名單，或怕家人受威脅，加上不熟悉香港法例，都不願意指證。周思傑促請有關承建商做好管理，政府應嚴加執法。



勞工處：外勞受香港法例保障



發展局昨晚回復《大公報》查詢表示，強調政府對剝削勞工福利採取零容忍態度。局方表示，明白個別輸入勞工未必熟悉香港情況或有其他擔心，因此未必願意向政府部門舉報，但強調即使在現有法規及建造業輸入勞工計劃的規定下，已有機制跟進及懲處有關違規行為，仍需協力始能找出罪魁並將其繩之於法，因此呼籲相關人士舉報，當局定必嚴肅處理。

