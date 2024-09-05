床位寓所條例　應同步改革

中評社北京9月5日電／據大公報報導，較㓥房更惡劣的住處，還有籠屋，早在港英時代已開始出現。在1985年前，單身人士不可以申請公屋，租金便宜的床位變成該類人士的“水泡”。當時許多勞動階層的單身漢，租住三呎乘六呎的床位，數十夥人共用一個廚房及廁所，業主利用鐵籠做出上下兩層，甚至三層的床位，“籠屋”由此出現。



政府自1994年制定《床位寓所條例》，在1998年實施，將籠屋稱為“床位寓所”，並界定為一個單位內有12夥或以上人租住的床位。1998年全港登記的持牌床位寓所有63間，現時持牌約有10間。根據㓥房租務管制小組2020年資料顯示，出租床位當時有160個，而環境類似籠屋，夥數少於12夥的單位的板間房，則有3415間。



過往有《床位寓所條例》，限制床位的數量及質素，告別㓥房行動召集人、立法會議員鄭泳舜認為相關執法未必理想，讓一些業主可走法律罅，出現棺材房及籠屋等。他指在改善劣質㓥房的同時，都要規限房間的大小，而床位可能較難以大小計算，故應同步檢視《床位寓所條例》，“假若政府要立一條新例，以登記制度登記所有㓥房，某程度上《床位寓所條例》都要修訂去符合。”鄭泳舜指最不想看到部分㓥房業主說：“我們不做㓥房，轉做床位寓所，這更是不理想。”他希望㓥房的改革與床位寓所能同步進行，以便跟㓥房最新規定有一致性。