﻿新一輪《基本法及香港國安法》測試明起報名

中評社北京9月5日電／據大公報報導，教育局昨日向全港學校發出通函，公布二○二四／二五學年《基本法及香港國安法》測試安排。教育局本學年將舉辦共五輪測試，分別供學位程度和非學位程度人士參加。



第一輪測試將於十月二十六日舉行，對象為未持有學士學位而有意入職或轉職擔任中小學或幼稚園教師職位的人士。他們可由九月六日上午九時至九月十九日下午五時透過教育局網上申請系統（www.edb.gov.hk／tc／blnst）報名。測試名額有限，先到先得。請留意，非學位程度測試的及格成績只適用於申請非學位教席。如申請人曾於教育局、公務員事務局或招聘部門／職系舉辦的《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，將不獲接受再次參加測試。



須取得及格成績



由二○二三／二四學年起，所有公營學校、直接資助計劃學校和參加幼稚園教育計劃的幼稚園的新聘教師（包括新入職教師和轉校教師），必須在測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。



測試詳情載於教育局網頁（www.edb.gov.hk／tc／blnst）。第二至五輪測試將分別於二○二四年十二月、二○二五年四月、六月和七月舉行，有關安排稍後公布。