﻿九龍東商業用地　研發展文體旅產業

中評社北京9月5日電／據大公報報導，政府致力推動九龍東轉型為第二個核心商業區，多位立法會議員關注九龍東產業發展規劃，包括如何配合啟德體育園，重點發展文化、體育和旅遊產業。



發展局局長甯漢豪昨日表示，九龍東有不少用地是規劃作商業用途，發展局會檢視區內商業用地，確保有足夠彈性可發展文體旅產業。她又提到，現時未必是好時機推售九龍東商業用地，政府會審時度勢。＼大公報記者 鄭文迪



立法會鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會昨日開會，多名議員關注九龍東的定位及產業發展。選委界議員吳傑莊關注，如何在區內體現香港八大中心定位，特別是體育和產業如何助力發展新質生產力。



甯漢豪表示，九龍東陸續有文體旅設施落成，會引申相關產業，發展局的工作重點要讓區內有足夠現代化的樓面設施。她承認，現時的經濟環境影響寫字樓需求，而最近洪水橋新發展區修訂規劃指引，表明不再規定興建出來商業樓面多少要做辦公室、多少要做零售，可作為九龍東發展的借鑒。



倡綠色運輸走線經郵輪碼頭



甯漢豪指出，新做的規劃圖，商業地帶准許用途已包括文體旅用途，但不排除部分以前制定的規劃圖，未有相關彈性，發展局會檢視商業地帶是否有足夠彈性。



選委界立法會議員江玉歡關注，九龍東規劃是否有與時並進，表示在區內見到不少暫時荒廢用地，希望政府做好規劃。甯漢豪回應稱，區內規劃了不少商業地段，但在現時經濟環境下，未必是最好時機推出商業用地招標，而相關用地現時用作支援發展的臨時用途。

