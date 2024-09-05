陝西與香港在港簽訂多項深化交流合作協議

中評社北京9月5日電／據人民網報導，由中共陝西省委、陝西省政府主辦的陝西高質量開放合作交流會4日在香港舉行。兩地有關政府部門就深化陝港交流合作簽訂了經貿、旅遊、司法、科技、教育等領域的合作協議，27個合作項目現場成功簽約。



陝西省委書記趙一德出席活動並致辭。他表示，陝西是中華民族和華夏文明重要發祥地之一，是一個傳統與現代交相輝映、山水與人文完美融合、古典與時尚相得益彰的魅力之省。近年來，陝西沿著習近平總書記指引的方向奮勇前進，融通式創新生態正在加速形成，現代化產業體系正在加速構建，戰略性開放縱深正在加速拓展，國際化營商環境正在加速完善，高質量發展充滿機遇、前景廣闊。陝西與香港歷史淵源深厚、合作基礎堅實，希望以此次交流會為契機，進一步深化陝港雙方在產業科技、金融物流、文旅生態、能源資源、人才服務等領域的交流合作，在優勢互補、協同聯動、互利共贏中更好服務全國發展大局、更好造福兩地人民。



香港特區行政長官李家超致辭時說，多年來，陝港兩地的經貿關係密切，香港一直是陝西最大的外資來源地，去年陝西實際使用港資超過6.8億美元。截至去年年底，陝西在香港成立的境外企業達90家，更有多家企業在香港聯交所上市。陝港都是“一帶一路”的重要節點，可以共同發揮促進國內國際雙循環的重要角色，為國家高水平對外開放貢獻力量。相信陝港兩地將進一步深化合作，善用各自優勢建設新質生產力，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。



會上，陝西省商務廳、省科技廳、省文旅廳和陝西財金投資管理有限責任公司負責人分別圍繞陝西貿易投資、科技創新、文化旅遊和產業基金發展有關情況進行推介。香港中國商會、招商局集團、太古地產負責人作了交流發言。



中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、外交部駐港公署特派員崔建春以及香港特區政府代表、香港有關商協會和企業負責人、內地駐港機構和企業代表等400多人參加活動。陝西省副省長陳春江主持會議。