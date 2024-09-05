馬會上年度總投注額3049億

中評社北京9月5日電／據大公報報導，記者賴振雄報導：香港賽馬會昨日發布2023至2024財政年度“成績表”，馬會表示，受非法賭博市場不斷擴大等影響，本地賽馬投注總額跌9.3%，不過整體連同六合彩、足球博彩、馬季匯合彩池投注額，錄得投注總額3049億元，對比再上一個財政年度大致維持不變，博彩總收入148億元，跌幅10.5%。



六合彩投注額升13.3%



馬會昨日舉行周年大會，公布截至今年上半年，2023至2024財政年度業績，形容年內面對相當嚴峻的挑戰，包括困難的宏觀經濟環境、來自非法賭博市場不斷擴大的威脅，以及澳門賭場愈趨激烈的競爭等，對進場觀賽及賽馬博彩的影響甚大。



賽馬方面，馬會在上個馬季錄得1347億元投注額，較對上一個季度下跌4.5%，其中本地賽馬投注總額下跌9.3%，馬會透過匯合彩池業務及拓展全球客戶，一定程度上緩和本地賽馬投注跌幅，但有關增長不足以抵銷，以財政年度計算，賽馬投注總額1361億元，跌幅3.1%。六合彩方面，上個財政年度投注額錄得85億元，按年升13.3%。



足球博彩方面，上年度錄得1603億元，較對上一個年度上升2.2%，創下歷史新高。不過，年內向特區政府繳交24億元“額外足球博彩稅”，令足球博彩收入下跌16.6%至81億元。



馬會表示，兩年前估計來自非法賭博的投注額，已介乎3390億至3550億元，遠高於合法博彩渠道，認為有需要檢視目前無法透過合法博彩途徑投注的運動項目，同時有理據支持把馬會牌照適用的範圍，擴展至其他體育項目。